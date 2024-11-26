Российский чиновник похвастался уловом щуки, в несколько раз превышающим нормы вылова

В Ханты-Мансийском административном округе глава одного из районов показал гигантский улов щуки, который в несколько раз превышает установленные в регионе нормы. Его помощница пояснила, что показанная на видео рыба — заслуга большой компании. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

Издание обратило внимание на публикацию в соцсетях Сергея Маненкова. Глава Белоярского района выложил запись, на которой с довольным видом похвалился уловом щуки.

«Добрый день, друзья! Вот итоги суточной рыбалки», — заявляет на видео чиновник, показывая на гору рыбьих туш.

В комментариях подписчики заметили, что вес щуки явно превышает разрешенную норму вылова: 10 кг в сутки.

Пресс-секретарь госслужащего Ирина Шевер в комментарии СМИ пояснила, что ее руководитель ездит на рыбалку не один, а с компанией друзей, и на видео запечатлен результат труда нескольких человек.

«То, что снимает Сергей Петрович, это, конечно, выловил не он один, это все вместе с друзьями. Поэтому тут все очень просто», — рассказала собеседница издания.

Также Шевер подчеркнула, что часть улова рыбаки отдают священнику, который распределяет ее между многодетными семьями.

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