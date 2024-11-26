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Житель Перми пропал после получения выплат за участие в СВО

59.RU: военный из Перми получил выплаты за участие в СВО и пропал

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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

В Чите мужчина получил выплату за участие в СВО, отправился в отпуск и пропал. Об этом сообщает 59.ru.

По словам командира взвода, молодой человек проходил срочную службу в Чите, но после ее окончания подписал контракт. Затем мужчина получил положенные по закону выплаты, отправился в отпуск в Пермь. В этом городе он отметился в военкомате, но после отдыха в часть не вернулся.

Командир не исключает, что военный мог дезертировать. С момента, когда россиянин должен был появиться в части, прошло более десяти дней. Такое длительное отсутствие уже подпадает под соответствующую статью, по которой можно получить срок.

«Если он действительно решил скрыться, то время работает против него», — поделился собеседник издания.

Командир также добавил, что у его подопечного не было каких-либо конфликтов с сослуживцами. Пропавший работал в офисе за компьютером, на момент исчезновения был в гражданской одежде. Местонахождение россиянина неизвестно.

Ранее в Мордовии задержали дезертира, подозреваемого в передаче Украине данных об оборонке.

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