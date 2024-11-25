Суд в Подмосковье приговорил бывшего начальника службы пути МДИ РЖД за коррупцию

Суд в Подмосковье приговорил к пяти годам колонии бывшего начальника службы пути Московской дирекции инфраструктуры (МДИ) РЖД Михаила Гридчина, признавшего вину в систематическом получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ступинского городского суда Московской области.

В публикации отмечается, что Гридчин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также бывший начальник службы пути был на пять лет лишен права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Представитель суда подчеркнул, что ни одна из сторон не обжаловала вынесенный приговор.

В мае сообщалось, что суд отправил топ-менеджера «дочки» РЖД Георгия Черкезова под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Черкезов проходит в деле обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере. Другие детали уголовного дела не раскрываются.

Ранее в Петербурге арестовали подполковника транспортной полиции за взятку.