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Суд в Подмосковье приговорил бывшего начальника службы пути МДИ РЖД за коррупцию

Экс-начальника службы пути МДИ РЖД Гридчина приговорили к 5 годам колонии

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Shutterstock

Суд в  Подмосковье приговорил к  пяти годам колонии бывшего начальника службы пути Московской дирекции инфраструктуры (МДИ) РЖД Михаила Гридчина, признавшего вину в  систематическом получении взяток и  мошенничестве.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ступинского городского суда Московской области.

В публикации отмечается, что Гридчин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также бывший начальник службы пути был на пять лет лишен права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и  административно-хозяйственных функций.

Представитель суда подчеркнул, что ни одна из сторон не обжаловала вынесенный приговор.

В мае сообщалось, что суд отправил топ-менеджера «дочки» РЖД Георгия Черкезова под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Черкезов проходит в деле обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере. Другие детали уголовного дела не раскрываются.

Ранее в Петербурге арестовали подполковника транспортной полиции за взятку.

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