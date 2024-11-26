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100 некоммерческих организаций получат гранты на социальные проекты

В конкурсе грантов «Москва — добрый город» победили 100 социальных НКО

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В рамках шестого конкурса «Москва — добрый город» были определены 100 социально значимых некоммерческих организаций, которые получат гранты. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Конкурс проводится Департаментом труда и социальной защиты населения. Как заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, по решению комиссии 100 НКО получат 400 млн рублей. В партнерстве с городом они приступят к реализации социально важных проектов в 2025 году.

По словам Раковой, за пять лет благодаря конкурсу помощь получили более 110 тысяч жителей Москвы. В следующем году планируется оказать адресную поддержку еще примерно 30 тысячам горожан.

Программы нацелены на оказание помощи взрослым и детям с различными проблемами со здоровьем, включая психические расстройства и детский церебральный паралич. Кроме того, они охватывают многодетные и приемные семьи, а также людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В июне 2023 года гранты президента РФ на общую сумму 3,5 млрд рублей были выделены 1 504 некоммерческим организациям, ставшим победителями второго конкурса президентских грантов 2023 года — их проекты получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.

Ранее в России стартовал конкурс поддержки гражданских инициатив.

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