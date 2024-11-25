В России стартовал конкурс поддержки гражданских инициатив

«Единая Россия» дала старт конкурсу поддержки гражданских инициатив. Победители получат поддержку партии при реализации проектов. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

Конкурс организовал Центральный совет сторонников «Единой России».

Временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации РФ Владимир Якушев назвал одним из направлений работы партии поддержку некоммерческих организаций и общественников.

«Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов», — заявил он.

По мнению Якушева, всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки лучших их идей.

Работы можно прислать до 23 декабря. Полуфиналистов путем голосования выберут жители регионов, а победителей определит оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Авторы лучших проектов получат на их реализацию до 3 млн рублей, наставников для сопровождения инициатив из числа депутатов и сторонников, а также информационную поддержку.

Председатель Центрального совета Сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко отметила, что, участвуя в конкурсе, общественники не просто представляют свою инициативу, а становятся частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы и старается сделать Россию сильнее.

Она убеждена, что среди жителей РФ много талантливых людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других.

«Мы поможем им на этом пути», — заявила парламентарий.