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Россиянам объяснили, как похудеть к Новому году без диет

Врач Сысоева призвала чаще ходить пешком, чтобы похудеть к Новому году

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Depositphotos

Чтобы до Нового года сбросить несколько лишних килограммов, необязательно сидеть на диетах и вредить здоровью. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-терапевт, и. о. заведующей отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

«Нужно понимать, что никаких волшебных средств не существует, и, чтобы похудеть, необходимо тратить больше калорий, чем вы потребляете. А значит, нужно не столько ограничивать себя в еде, сколько увеличить двигательную активность», — сказала специалист.

Она посоветовала начинать день с зарядки и больше ходить пешком — не менее 10 тысяч шагов в день. При этом, по ее словам, не стоит голодать, поскольку, вернувшись к прежнему режиму, организм начнет запасать калории впрок. В результате чего можно не только вернуть прежний вес, но и набрать дополнительный.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что зимой важно контролировать потребление калорий и заниматься физической активностью, чтобы не набрать лишний вес.

По ее словам, из-за холодов может хотеться есть более калорийную пищу. Однако важно следить за количеством еды и не превышать индивидуальную норму.

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