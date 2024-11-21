Врач объяснила, как не набрать лишние килограммы зимой

Зимой важно контролировать потребление калорий и заниматься физической активностью, чтобы не набрать лишний вес. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, в зимний период из-за холодов может хотеться есть более калорийную пищу. Однако важно следить за количеством еды и не превышать индивидуальную норму.

«Чтобы на работе не было соблазна пообедать фастфудом, можно сварить дома грудку, стручковую фасоль, киноа и чуть-чуть риса. Все это скомпоновать на несколько дней, чтобы вопрос дневного рациона у вас был закрыт», — посоветовала Мухина.

Вечером она советует есть фрукты, салаты, овощное рагу, суп или ограничиться напитками — сделать смузи, выпить кефир. Врач уточнила, что жидкость помогает стимулировать обменные процессы.

Зимой эксперт также советует кататься на коньках, лыжах или посещать занятия в спортзале. Кроме того, важно наладить сон и минимизировать стресс, потому что напряжение способствует повышению аппетита.

Ученые из Пенсильванского университета до этого установили, что несоответствие между циркадными ритмами мозга и печени приводит к расстройствам пищевого поведения и набору веса у мышей.

Ранее ученые назвали фактор, при котором лишний вес не влияет на продолжительность жизни.