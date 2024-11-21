Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как не набрать лишние килограммы зимой

Врач Мухина: спорт поможет не набрать лишние килограммы зимой

close
Shutterstock

Зимой важно контролировать потребление калорий и заниматься физической активностью, чтобы не набрать лишний вес. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, в зимний период из-за холодов может хотеться есть более калорийную пищу. Однако важно следить за количеством еды и не превышать индивидуальную норму.

«Чтобы на работе не было соблазна пообедать фастфудом, можно сварить дома грудку, стручковую фасоль, киноа и чуть-чуть риса. Все это скомпоновать на несколько дней, чтобы вопрос дневного рациона у вас был закрыт», — посоветовала Мухина.

Вечером она советует есть фрукты, салаты, овощное рагу, суп или ограничиться напитками — сделать смузи, выпить кефир. Врач уточнила, что жидкость помогает стимулировать обменные процессы.

Зимой эксперт также советует кататься на коньках, лыжах или посещать занятия в спортзале. Кроме того, важно наладить сон и минимизировать стресс, потому что напряжение способствует повышению аппетита.

Ученые из Пенсильванского университета до этого установили, что несоответствие между циркадными ритмами мозга и печени приводит к расстройствам пищевого поведения и набору веса у мышей.

Ранее ученые назвали фактор, при котором лишний вес не влияет на продолжительность жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами