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Жителя Новосибирской области заподозрили в оправдании терроризма

ФСБ задержала жителя Бердска по подозрению в публичном оправдании терроризма

Сотрудники ФСБ задержали жителя Бердска в Новосибирской области по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года бывший участник радикальных групп, который выступал против проведения спецоперации на Украине, оставил комментарий в Telegram-канале под публикацией «В Брянской области расстреляли автомобиль подполковника ФСБ».

В 2022 году мужчина сбежал в Казахстан, скрываясь от частичной мобилизации, но позже вернулся в Россию и общался в соцсетях с участниками запрещенной в РФ украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией).

Мужчину задержали и в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Ранее в Госдуме рассказали, можно ли будет россиянам вступать в «Талибан» (организация запрещена в России).

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