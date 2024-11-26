Жителя Новосибирской области заподозрили в оправдании терроризма

Сотрудники ФСБ задержали жителя Бердска в Новосибирской области по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года бывший участник радикальных групп, который выступал против проведения спецоперации на Украине, оставил комментарий в Telegram-канале под публикацией «В Брянской области расстреляли автомобиль подполковника ФСБ».

В 2022 году мужчина сбежал в Казахстан, скрываясь от частичной мобилизации, но позже вернулся в Россию и общался в соцсетях с участниками запрещенной в РФ украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией).

Мужчину задержали и в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Ранее в Госдуме рассказали, можно ли будет россиянам вступать в «Талибан» (организация запрещена в России).