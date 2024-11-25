Четверо детей устроили пожар в многоквартирном доме в Ижевске

В Ижевске детская шалость стала причиной пожара в многоэтажке, четверо детей едва не спалили трехкомнатную квартиру. Об этом сообщает МЧС республики.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома по улице 40 лет Победы. Многодетная мать занималась домашними делами, ее четверо детей развлекали себя сами, в какой-то момент женщина почувствовала запах дыма.

В одной из комнат она увидела горящий матрас, россиянка закрыла дверь в помещение, схватила детей и выбежала на улицу, вызвав пожарных. Сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 3 кв метра, по словам женщины, она видела, что дети баловались с зажигалкой, но не остановила их.

До этого сообщалось, что в Удмуртии подростки жарили картошку и сожгли две комнаты в квартире. Школьники решили приготовить картофель фри. Они высыпали в кипящее масло замороженный полуфабрикат, раскаленное масло вспыхнуло, огонь мгновенно охватил кухню. Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек.

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