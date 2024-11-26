Таксист-мигрант пытался изнасиловать клиентку и предлагал ей массаж в Благовещенске

Суд вынес приговор мигранту, который делал откровенные предложения клиентке. Об этом сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

По версии следствия, мужчина приехал на вызов женщины и во время поездки стал говорить с ней на личные темы. Помимо этого, он хватал местную жительницу за руки и предлагал массаж.

Когда они приехали к нужному дому, клиентка не смогла выйти из салона из-за заблокированных дверей. Позже освободиться ей все же удалось.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

«Суд квалифицировал действия подсудимого как создание условий к совершению преступления. Он создал условия, но не смог довести свои преступные действия до конца по не зависящим от него причинам», – поделились в ведомстве.

У иностранца есть трое детей. Помимо этого, он извинился перед пострадавшей. Эти обстоятельства суд счел смягчающими и приговорил мигранта к шести месяцам заключения, которые он проведет в колонии общего режима.

Ранее в Каспийске таксист распылил на пассажира перцовый баллончик и высадил.