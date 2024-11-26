Российский таксист распылил в лицо агрессивного пассажира перцовый баллончик и высадил его

В Каспийске водитель такси распылил в лицо агрессивного пассажира перцовый баллончик и высадил его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, поездка с одним из пассажиров у водителя не задалась с самого начала. Мужчина хамил таксисту и вел себя агрессивно, а когда заметил видеорегистратор, то решил его сломать. Клиент не захотел стать героем интернет-ролика.

После этого водитель распылил на пассажира перцовый баллончик и высадил его из автомобиля. Проходившие мимо школьники помогли дебоширу, умыв его молоком. Несовершеннолетние также вызвали мужчине другое такси.

До этого в Калуге таксист запустил бутылкой воды в голову пассажирке и выгнал ее из машины. Потерпевшая получила вмятину на левой височной кости, растяжение шейных мышц и кровоподтек.

Ранее на Сахалине пьяный пассажир такси бросился в рукопашную с водителем, пострадала прохожая.