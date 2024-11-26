«Стреляет мощно»: российский школьник хвастается оружием отца и снимает на него обзоры

В Комсомольске-на-Амуре правоохранители проверяют пятиклассника, на которого пожаловались родители других учеников из школы №37. Об этом сообщает Telegram-канал «Komsagram • Комсомольск-на-Амуре».

По информации канала, в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что один из учащихся срывает уроки, неуважительно относится к учителям и одноклассникам, а также якобы приносит в школу нож.

Мальчик снял видеообзор с оружием, которое хранит дома его отец, после чего разослал его одноклассникам. Ролик опубликовал Telegram-канал «Комси Комса». На нем мальчик демонстрирует боевой нож и кинжал родителя, а также пистолет.

«Это второй папин военный нож. Уже кинжал, а не нож. Еще кое-что хочу показать, только это за пределом закона. Пистолет с баллонами. Он стреляет прям мощно. Сейчас у него баллонов нет, а так-то он стреляет очень мощно», — хвастается несовершеннолетний на камеру, демонстрируя вещи отца.

По информации канала, 25 ноября родитель мальчика на школьном Совете профилактики отметил, что видео было снято с его разрешения и в его присутствии. При этом мужчина не подтвердил то, что сыну было разрешено брать кинжал в школу, как это утверждают родители. В ходе разбирательства факт ношения ребенком оружия на занятия не подтвердился.

Тем не менее мальчика поставили на внутришкольный учет. В образовательном учреждении ребенка тщательно осматривают каждый день.

Информацию об агрессивном поведении мальчика проверяет региональный СК, а также областное УМВД России.

Ранее в Крыму мальчик остался без присмотра отца и выстрелил себе в глаз.