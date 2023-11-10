В Крыму мальчик остался без присмотра отца и выстрелил себе в глаз

В Крыму трехлетний ребенок попал больницу после того, как выстрелил себе в глаз. Об этом сообщает «Mash на волне».

Отец и сын из города Саки отправились в поле, где старший член семьи планировал пострелять по мишеням из травматического пистолета.

После того, как попал во все бутылки, мужчина отправился устанавливать новые мишени. В это время ребенок взял пистолет и попал в собственный глаз.

Родитель быстро обратил внимание на ситуацию и вызвал скорую помощь. Медики направили пациента в больницу, где специалисты достали пулю и смогли сохранить зрение ребенку.

На отца обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. В отношении россиянина возбудили административное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу в салоне автобуса.