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Российские врачи спасли женщину с 1,5 кг монет в желудке

В Туле врач извлек 1,5 кг монет из желудка пациентки

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Depositphotos

Специалисты Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина спасли женщину со скоплением инородных предметов в организме. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram-канале.

По информации СМИ, женщина поступила в учреждение с кровотечением, вызванным язвой желудка. Во время обследования врачи нашли в ее ЖКТ более сотни монет — рубли, евро, центы — общим весом 1,5 килограмма.

Предположительно, пациентка страдает аллотриофагией — расстройством, при котором употребляют в пищу несъедобные предметы.

До этого в Новосибирске врачи спасли 19-летнюю девушку с двумя килограммами волос в желудке. Молодая пациентка поступила в больницу с жалобами на рвоту — любая съеденная пища выходила обратно. Состояние девушки ухудшалось из-за истощения. Врачи обследовали россиянку и обнаружили у нее в желудке ком волос, который полностью заполнил его.

Ранее психолог назвал способ избежать тревожности.

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