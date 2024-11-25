Россиянам назвали способы избежать тревожности

Тревожность является одной из самых распространенных психологических проблем, поскольку ее формируют некие внешние факторы. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила психолог Марина Докучаева.

«Тревожность — это вообще-то признак психического здоровья. То есть, если мы о чем-то тревожимся и эмоционально не уплощены — мы психически здоровые люди. Другой вопрос, когда тревожность портит человеку жизнь», — объяснила специалист.

Чтобы избежать тревожности и сохранить психическое здоровье, эксперт советует избегать общения с токсичными людьми, поскольку они забирают большое количество энергии. Кроме того, по ее словам, следует ограничить себя от большого количества информации, а также настраиваться на позитив и выражать благодарность за все события, которые произошли в течение дня.

Если же тревога не пропадает, следует обратиться к специалисту, чтобы разобраться в ее причинах, заключила Докучаева.

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