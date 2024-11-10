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Москвичка сломала позвоночник, пытаясь во время ссоры сбежать от знакомого через окно

SHOT: москвичка сломала позвоночник, убегая от ссоры через окно второго этажа

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Жительница Москвы сломала позвоночник, когда во время ссоры со знакомым попыталась сбежать через окно. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, 35-летняя москвичка проводила время в компании знакомого на Онежской улице в Головинском районе. Между ними началась ссора, которой женщина пыталась избежать, скрывшись через окно второго этажа. Она перелезла через пандус и собиралась аккуратно спуститься на землю, но упала. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу с переломом позвоночника.

3 ноября в Подольске полицейские задержали местного жителя, который избил и выбросил из окна своего друга. Тот пришел в гости к приятелю, между ними произошла ссора, в ходе которой знакомый выбросил его из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области.

Ранее женщина поссорилась с мужем и посадила своих детей на кондиционер на 23-м этаже.

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