Москвичка сломала позвоночник, пытаясь во время ссоры сбежать от знакомого через окно

Жительница Москвы сломала позвоночник, когда во время ссоры со знакомым попыталась сбежать через окно. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, 35-летняя москвичка проводила время в компании знакомого на Онежской улице в Головинском районе. Между ними началась ссора, которой женщина пыталась избежать, скрывшись через окно второго этажа. Она перелезла через пандус и собиралась аккуратно спуститься на землю, но упала. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу с переломом позвоночника.

3 ноября в Подольске полицейские задержали местного жителя, который избил и выбросил из окна своего друга. Тот пришел в гости к приятелю, между ними произошла ссора, в ходе которой знакомый выбросил его из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Астраханской области.

Ранее женщина поссорилась с мужем и посадила своих детей на кондиционер на 23-м этаже.