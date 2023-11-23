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Россиянам рассказали, как правильно общаться с коллекторами

Финансист Пономарев дал три совета о том, как правильно общаться с коллекторами

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Depositphotos

Каждый пятый банковский заемщик допускает просрочки по кредитам, по займам в микрофинансовых организациях они бывают еще чаще. Что делать, если человек не смог заплатить в срок и как общаться с коллекторами, «Газете.Ru» рассказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

«Первый совет – не надо прятаться от кредитора, потому что проблема сама собой не решится, а сумма долга вместе со штрафами и пенями будет только нарастать. В конце концов дело дойдет до суда и долг все равно взыщут. Гораздо проще решить проблему на ранних стадиях просрочки, а не когда придут судебные приставы», – отметил эксперт.

При общении со специалистом по взысканию нужно соблюдать золотую середину: с одной стороны, не воспринимать его как врага, а с другой стороны, четко контролировать все сказанное, посоветовал Пономарев.

«В начале разговора надо удостовериться, что звонит именно сотрудник банка, микрофинансовой организации или коллекторского агентства, а не мошенник. Для этого он должен представиться и назвать ту организацию, где был действительно оформлен кредит или заем», – сказал финансист.

Коллектор может спросить у человека кодовое слово или дату рождения в рамках своей проверки. Однако он никогда не будет уточнять паспортные данные, номера или пин-коды банковских карт и другие, не относящиеся к делу сведения, уточнил Пономарев.

«Нужно относиться к разговору с коллектором как к нормальному переговорному процессу, где обе стороны заинтересованы в том, чтобы найти компромисс. Если погасить долг сразу для не представляется возможным, лучше узнать о возможностях его реструктуризации или пролонгации. Ни в коем случае не стоит грубить или угрожать собеседнику: коллекторы ведут запись беседы, которая впоследствии может быть передана в правоохранительные органы», — сказал эксперт.

Он добавил, что должник также вправе рассчитывать на корректное отношение к себе. Если он чувствует, что собеседник начинает перегибать палку, он должен спокойно предупредить взыскателя об этом.

«Третий совет — не стоит натравливать на специалистов по взысканию так называемых юристов-раздолжителей, которые обещают избавить от всех долгов. Оспорить реально существующий долг такие «защитники» не смогут, а только возьмут деньги за свои услуги. Кроме того, человек потеряет время, и требования со стороны кредитора только возрастут», — предупредил Пономарев.

При этом каждый день просроченной задолженности ухудшает кредитную историю, что может вылиться в серьезные проблемы при оформлении последующих займов, подытожил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что коллекторы стали реже звонить россиянам по ошибке.

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