В Rambler&Co заявили о необходимости усиления технологического просвещения в школах

В Российскую систему образования необходимо внести изменения и внедрить комплексную систему, которая определит подход страны к тому, как ребенок должен воспринимать интернет и взаимодействовать с ним. Такое мнение высказала директор департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова.

В ходе состоявшегося в Кибердоме круглого стола на тему «Синергия государства, медиа и общества в повышении уровня цифровой грамотности в России», организованного Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), топ-менеджер Rambler&Co отметила, что «мы живем в такое время, где дети уже буквально рождаются со смартфонами и готовы круглосуточно взаимодействовать с миром при помощи голосовых помощников».

«Но у современных детей нет культуры верификации информации — они принимают на веру все полученное из сети», — считает Анна Иванова.

Она назвала детей школьного возраста самой уязвимой категорией граждан и отметила необходимость усиления технологического просвещения в школах.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что цифровая грамотность превратилась из факультативной задачи в показатель уровня устойчивости страны и граждан, который необходимо повышать как среди взрослого населения, так среди подрастающего поколения.

На круглом столе также обсудили пользу акции «Цифровой диктант».

Эксперты отметили, что эта акция дает возможность пользователям не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками, а также сформировать личную стратегию развития недостающих знаний и навыков.

В круглом столе приняли участие представители государственных органов, СМИ, IT-компаний и некоммерческих организаций.