Власти Москвы начали покупать данные по авиабронированиям

Власти Москвы начали покупать данные о бронировании авиабилетов через сервис «Авиасейлс» в целях расширения информации о туристах, посещающих столицу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на стороны соглашения.

В Мостуризме изданию заявили, что эти сведения нужны для того, чтобы объективно оценить ситуацию в отрасли. Анализ данных позволяет сопоставить объем предложения и спроса, а также определить потенциальную аудиторию, для которой нужно разрабатывать проекты. Результаты мониторинга планируется публиковать в открытом доступе.

«Авиасейлс» — крупный поисковик авиабилетов, который работает с 2007 года. По данным Similarweb, в октябре его аудитория составила 18,9 миллиона пользователей. С 2021 года компания развивает сервис авиационной аналитики Aviastats, однако до сих пор его данные были доступны преимущественно для авиакомпаний и аэропортов.

В Мостуризме уже применяют разнообразные инструменты для сбора данных о прибывающих путешественниках. Среди них — ведомственная статистика, результаты опросов, сведения от «СберАналитики», MTC, Hotel Advisors, поисковых систем, отчеты международных организаций и агентств.

В октябре газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования компании CORE.XP писала, что турпоток иностранцев в Россию по итогам первого полугодия достиг 585 тыс. поездок. Показатель втрое превышает значение за аналогичный период 2023-го. Более того, это самый высокий результат за последние четыре года.

Ранее в Организации ООН по туризму сообщили, что международный турпоток практически вернулся к допандемийному уровню.