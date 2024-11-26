Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Москвы начали покупать данные по авиабронированиям

«Ъ»: власти Москвы начали покупать данные по бронированиям на «Авиасейлс»

close
Shutterstock

Власти Москвы начали покупать данные о бронировании авиабилетов через сервис «Авиасейлс» в целях расширения информации о туристах, посещающих столицу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на стороны соглашения.

В Мостуризме изданию заявили, что эти сведения нужны для того, чтобы объективно оценить ситуацию в отрасли. Анализ данных позволяет сопоставить объем предложения и спроса, а также определить потенциальную аудиторию, для которой нужно разрабатывать проекты. Результаты мониторинга планируется публиковать в открытом доступе.

«Авиасейлс» — крупный поисковик авиабилетов, который работает с 2007 года. По данным Similarweb, в октябре его аудитория составила 18,9 миллиона пользователей. С 2021 года компания развивает сервис авиационной аналитики Aviastats, однако до сих пор его данные были доступны преимущественно для авиакомпаний и аэропортов.

В Мостуризме уже применяют разнообразные инструменты для сбора данных о прибывающих путешественниках. Среди них — ведомственная статистика, результаты опросов, сведения от «СберАналитики», MTC, Hotel Advisors, поисковых систем, отчеты международных организаций и агентств.

В октябре газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования компании CORE.XP писала, что турпоток иностранцев в Россию по итогам первого полугодия достиг 585 тыс. поездок. Показатель втрое превышает значение за аналогичный период 2023-го. Более того, это самый высокий результат за последние четыре года.

Ранее в Организации ООН по туризму сообщили, что международный турпоток практически вернулся к допандемийному уровню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами