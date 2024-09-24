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Мировой туризм почти вернулся к допандемийному уровню

UN Tourism: международный турпоток отстает от доковидного уровня лишь на 4%

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По итогам января — июля международный турпоток оказался всего на 4% ниже уровня допандемийного 2019 года. Об этом свидетельствуют данные отчета Организации ООН по туризму (UN Tourism).

За первые семь месяцев поездки за рубеж совершили около 790 млн туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 11%.

Европе и Америке удалось восстановить въездные потоки на 99% и 97% относительно 2019 года соответственно. В Азии процесс происходит более медленно: турпоток по итогам января — июля составил 82% от допандемического показателя.

Между тем некоторые регионы не только вернулись к доковидным значениям, но и заметно превысили их. Так, число международных прибытий в страны Ближнего Востока за семь месяцев выросло на 26% по сравнению с уровнем 2019 года. Африка за период приняла на 7% больше туристов, чем за январь — июль 2019-го.

Россию с начала года посетили более 2,3 млн иностранцев.

Ранее стало известно, из каких стран туристы чаще всего приезжают в РФ.

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