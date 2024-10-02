Поток иностранных туристов в Россию достиг четырехлетнего максимума

Турпоток иностранцев в Россию по итогам первого полугодия достиг 585 тыс. поездок. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования компании CORE.XP.
Показатель втрое превышает значение за аналогичный период 2023-го. Более того, это самый высокий результат за последние четыре года.
Чаще всего в первом полугодии Россию посещали путешественники из КНР. Число въездов из этой страны в январе — июне составило 302 тыс., что в девять раз больше, чем годом ранее.
Второе место разделили туристы из Туркмении и Турции — по 35 тыс. въездов. Следом идут путешественники из Германии (31 тыс.) и Казахстана (23 тыс.).
Турпоток в РФ из Узбекистана, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Индии не превышал 20 тыс. человек (из каждой страны).
По итогам года в России ожидают рекордный турпоток внутри страны.
Ранее в Организации ООН по туризму сообщили, что международный турпоток практически вернулся к допандемийному уровню.