В Приморье иностранец избил сожительницу и схватил ее за горло из ревности

В Хабаровске гражданина Азербайджана обвиняют в нападении на сожительницу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, между иностранцем и его возлюбленной произошел конфликт, причиной которого стала ревность. Во время ссоры мужчина избил пострадавшую руками, после чего схватил ее за горло и держал, пока она не перестала издавать какие-либо звуки.

В отношении гражданина Азербайджана возбудили уголовное дело. Правоохранители уже провели все необходимые экспертизы, иностранцу предъявили обвинения и отправили под стражу. Признал ли он вину, не сообщается.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – поделились в ведомстве.

До этого в Краснодарском крае 46-летний мужчина после застолья с алкогольными напитками напал на свою сожительницу, приревновав ее к одному из знакомых. Когда женщина заснула, мужчина облил ее бензином и поджег. Спустя время он вытащил ее на улицу и потушил одежду, но спасти россиянку не удалось.

Ранее россиянка с ножом напала на спящего сожителя, прочитав переписку в его телефоне.