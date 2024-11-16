Россиянка с ножом напала на спящего сожителя, прочитав переписку в его телефоне

В Краснодарском крае огласили приговор 20-летней девушке, которая из ревности набросилась с ножом на спящего возлюбленного. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как удалось установить и доказать следствию, 20-летняя обвиняемая напала на своего сожителя в декабре 2023 года. Пока возлюбленный девушки спал, она увидела в его телефоне переписку, которая вызвала у нее приступ ярости.

Пьяная россиянка схватила нож и ударила им мужчину в живот. Пострадавшего удалось спасти. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина изрезал ножом решившую выгнать его из дома сожительницу с сыном. Женщина получила ранения в живот, в плечо и ягодицу, у ее сына — рана под ребром, из-за которой у него не двигается левая рука и больно дышать. Следователи возбудили дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее россиянин, посадивший на цепь сожительницу, отделался условным сроком.