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На Сахалине пьяный пассажир такси бросился в рукопашную с водителем, пострадала прохожая

На Сахалине пьяный пассажир вступил в схватку с водителем, пострадала прохожая

В городе Оха (Сахалин) пьяный пассажир такси что-то не поделил с водителем и вступил с ним в драку. Инцидент сняла на камеру очевидица. Агрессор и его спутница заметили, что их снимает прохожая, и обрушили свое недовольство на нее. Это также попало в кадр. Видео позже разместил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета».

Все произошло вечером 21 ноября. В кадр попали двое мужчин — пассажир и таксист — которые дерутся на снегу у машины. Рядом стоит подруга пассажира. Женщина держит в руках собаку и не спешит вмешиваться в конфликт, пока не замечает снимающую на телефон прохожую. После этого ее настроение меняется. Со словами «Ты вообще знаешь, что произошло» она подходит к снимающей, угрожает ударить ее металлической банкой, которую держит в руке, и тут же осуществляет озвученное. В этот момент агрессор, дерущийся с таксистом, также переключается на сахалинку с камерой. Он набросился на прохожую, чтобы отобрать телефон, но попытка успехом не увенчалась.

Через некоторое время конфликт закончился, и все его участники разошлись.

В областной полиции заявили, что в курсе случившегося и сейчас проводят проверку.

Ранее в Новосибирске дорожный конфликт у дома закончился дракой соседей.

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