В Калуге таксист запустил бутылкой воды в голову пассажирке и выгнал ее из машины

В Калуге таксист отказался везти клиентку и выгнал ее из машины, запустив вдогонку бутылкой с водой. Об этом сообщает РБК.

Пострадавшая рассказала, что вызвала вечером машину через »Яндекс Такси», однако водитель приехал, опоздав на полчаса, и заявил, что не намерен ее никуда везти. Он вынудил пассажирку покинуть салон, обматерил ее, а затем, когда женщина уже вышла из машины, бросил в нее полную бутылку минеральной воды. Та угодила ей в голову, и потерпевшая получила вмятину на левой височной кости, растяжение шейных мышц и кровоподтек.

«Все, что я помню, это как вышла из машины. И дождь настолько сильным был, что я даже через капюшон с подкладкой капли чувствовала. Я наклонила голову, потому что телефон был весь в каплях, чтобы другую машину вызвать, и потом почувствовала сильный удар по голове», — вспоминает жертва.

Медики уже зафиксировали травмы и выдали заключение, которое женщина приложила к заявлению в полицию. В пресс-службе УМВД по Калужской области сообщили, что действительно получили сведения о «возможных противоправных действиях» со стороны водителя такси и начали проверку. Как отреагировали на инцидент в «Яндекс Такси», не уточняется.

Ранее в Химках таксист-мигрант пырнул отверткой пассажира, отказавшегося платить сверх тарифа.