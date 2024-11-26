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Москвичей предупредили о гололедице во вторник

Синоптик Леус: гололед ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до 0°C

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Владимир Песня/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леуc рассказал РИА Новости, что в Москве во вторник ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

По словам синоптика, 26 ноября погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона. В Москве и окрестностях местами ожидается гололедица. Температура воздуха днем в столице составит около 0°C, а по области — от --3°C до +2°C.

Леуc добавил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит постепенно снижаться, и к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Накануне главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказывала, что гололедица станет самым неприятным погодным сюрпризом для жителей Москвы и Московской области в конце ноября. По ее словам, с четверга погода будет формировать волновой циклон, который проявит себя небольшим снегом.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого заявил, что жителей некоторых территорий Урала и Сибири ожидает аномально высокая температура. По его словам, температура будет выше климатической нормы на 10 — 12°С. К примеру, в Салехарде, который находится вблизи полярного круга, ожидается от 0°С до --5°С.

Ранее синоптик предупредил россиян об аномальной погоде.

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