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Россиянка родила ребенка в парке и оставила его в мусорном контейнере

В Омской области осудят мать, выбросившую новорожденного в мусорный контейнер

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СК РФ по Омской области

В Омской области завершено расследование уголовного дела против 33-летней жительницы села Одесского, которая родила ребенка в лесополосе, а затем избавилась от него. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Инцидент произошел 25 сентября 2023 года в лесопарке на Первомайской улице. Как выяснило следствие, женщина проживала с родителями и двухлетней дочерью. Не желая воспитывать второго ребенка, она родила его в парке во время прогулки с дочерью, и положила в один из мусорных контейнеров, после чего пошла домой.

Через несколько часов новорожденного мальчика обнаружили прохожие. Ребенок оказался здоровым, за проведенное на улице время младенец получил переохлаждение, но врачи успели вовремя оказать ему помощь.

«В отношении обвиняемой следствием избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, впоследствии измененная на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Воронеже 17-летняя девушка стала матерью и выбросила новорожденного сына из окна.

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