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Умер друг маршала Жукова и первый политрук МВД Алексей Зазулин

В Москве скончался друг маршала Жукова и первый политрук МВД Зазулин

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«МВД России»/YouTube

Первый глава управления по политико-воспитательной работе МВД СССР, друг советского маршала Георгия Жукова, генерал-майор в отставке Алексей Зазулин ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом RTVI сообщила его дочь Татьяна Аганина.

«Да, информация о его смерти соответствует действительности. Это и возраст, и заболевания, которые уже накопились. По поводу даты и места прощания пока точно сказать ничего не можем, занимаемся всеми организационными вопросами», — сказала дочь генерал-майора.

По данным mk.ru, Зазулин умер в своей квартире в Протопоповском переулке в Москве.

Алексей Зазулин родился 5 марта 1924 года в городе Острогожск Воронежской губернии в многодетной семье. Впервые будущий политрук МВД пошел на работу в возрасте 15 лет.

В 1941 году Зазулин поступил в артиллерийское училище. Однако он не закончил курс, приняв решение уйти добровольцем на фронт. Во время Великой Отечественной войны Зазулин был наводчиком расчета БМ-13 «Катюша» в 64-м гвардейском минометном Свирско-Хинганском полку. Военный принимал участие в боях под Москвой, Ленинградом, в Карелии, Заполярье и Норвегии.

В  1967 году министр внутренних дел СССР Николай Щелоков предложил Зазулину пост главы отдела по  политико-воспитательной работе.

Также Зазулин имел дружеские отношения с Георгием Жуковым. В 1970-е годы он поддерживал дочь маршала.

Ранее умер многолетний участник программы «Что? Где? Когда?».

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