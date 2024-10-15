«Встречали на черных мерседесах»: «правая рука» Шакро Молодого Итальянец вышел из колонии

Один из известных криминальных авторитетов Москвы по кличке Итальянец освободился из колонии. На выходе его сразу встретили на черных Mercedes, говорить с журналистами мужчина отказался. Он был правой рукой известного вора в законе Шакро Молодого, собирал дань со столичных фирм, участвовал в криминальных разборках. Последний раз оказался за решеткой из-за перестрелки в центре Москвы. На деле Итальянца «погорел» и сам Шакро, а также верхушка московского управления СК — все они попались на взятке.

Из колонии вышел криминальный авторитет Андрей «Итальянец» Кочуйков, которого считали правой рукой бывшего лидера преступного мира России Шакро Молодого. Об освобождении мужчины сообщили РЕН ТВ и Telegram-канал 112.

«У колонии мужчину встречали на двух черных Mercedes. Он вышел из здания, опираясь на трость, и уехал, не ответив на вопросы нашего корреспондента», — описывает РЕН ТВ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что Кочуйков освободился «по истечении срока».

В 2015 году суд приговорил Итальянца к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Поводом стала перестрелка с его участием в центре Москвы, во время которой погибло двое сторонников Кочуйкова. Сам Шакро Молодой позже попал в руки правоохранителей, пытаясь вызволить Итальянца.

Взятки на миллионы долларов: как сидел Итальянец

В заключении Кочуйков неоднократно пробовал освободиться досрочно или смягчить условия отсидки, просил о переводе со строгого режима в колонию-поселение. Его адвокат весной 2022 года подчеркивал, что мужчина обучился дополнительным рабочим специальностям, активно участвует в жизни исправительного учреждения, занимается благотворительностью, 13 раз поощрялся администрацией колонии .

«Выражал желание сотрудничать с администрацией колонии в изобличении лиц, способных совершить правонарушения и в их предотвращении», — отмечал юрист.

Однако суды отказывались изменить наказание. Также Итальянец пытался подкупить сотрудников своей калужской колонии, рассказывал журналистам ее бывший работник. По его словам, со стороны криминального авторитета шло «космическое» давление, взятки предлагались на миллионы долларов. За время пребывания Кочуйкова в колонии сменилось четыре начальника.

«Соблазн был просто катастрофическим», — признался экс-сотрудник.

Кроме того, еще в СИЗО Итальянцев официально застраховал свою жизнь от противоправных действий со стороны сотрудников исправительных учреждений. Он жаловался на плохое содержание, ограничение передач и прогулок, угрозы администрации. В силовых структурах это опровергали.

Вы что, воровскую власть не признаете?

Из открытых источников известно, что Кочуйков родился в 1965 году, с юности начал «шалить», как сам это называл. В 22 года впервые сел в тюрьму за нападение на милиционеров. В 90-х стал одним из лидеров банды «солнцевских», ездил на разборки с другими бандами, его неоднократно задерживали по подозрению в убийствах. Был одним из организаторов рейдерского захвата Выхинского колбасного завода, за что вновь отправился за решетку на десять лет. Выйдя, примкнул к группировке Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

«[Итальянец] выполнял в Москве роль его ставленника. Под контролем [бандитов] были различные фирмы, на отчисления которых поддерживался московский общак их группировки», — описывает mzk2.ru.

В итоге Кочуйков оказался вовлечен в ссору вокруг столичного ресторана Elements. Его хозяйка Жанна Ким в 2014 году начала ремонт заведения и наняла свою знакомую — дизайнера Фатиму Мисикову. Та получила на работы солидные суммы, но постоянно сдвигала сроки, а ресторан так и не был готов. Когда у хозяйки лопнуло терпение и она разорвала контракт, Мисикова решила разобраться с ней через криминальных авторитетов, а заодно получить с бизнесмена еще больше денег в качестве неустойки. Знакомые свели дизайнера с Итальянцем.

«Надо ей [хозяйке] объяснить, что можно уехать за МКАД, в багажнике оказаться», — зачитывали в суде слова Кочуйкова, который предложил для начала «припугнуть» бизнесмена.

Итальянец позвонил Ким, представился адвокатом Мисиковой и в декабре 2015 года договорился о встрече около того самого злополучного ресторана на Родчельской улице. Мужчина приехал сразу с бойцами, вооруженными травматическим оружием, и потребовал у женщины 8 млн руб. В качестве альтернативы ей предложили отказаться от заведения и добровольно передать право собственности.

«Итальянец заявил, что все происходит по решению Шакро, обсуждать нечего, и спросил: «Вы что, воровскую власть не признаете?» — описывала те события пресса.

Ким вызвала полицию, но они не стали вмешиваться, хотя приехали на место конфликта. Одновременно бизнесмен позвала на помощь знакомого адвоката, бывшего силовика. Тот прибыл с собственной группой из сотрудников силовых ведомств в отставке, которые взяли с собой огнестрельное оружие. Началась перестрелка, в ходе нее люди Итальянца проиграли. Кочуйков потерял двоих, еще восемь человек с обеих сторон были ранены.

Итальянца задержали, обвинили в вымогательстве и отправили в СИЗО. Тогда Шакро попытался вызволить его и заплатил следствию взятку на сумму $1 млн. Но это привело лишь к крупному коррупционному скандалу в самом Следственном комитете (СК), а Кочуйкова из изолятора так и не выпустили. За получение взятки задержали и осудили, в частности, руководителя главного управления собственной безопасности СК Михаила Максименко (приговорен к 13 годам колонии, в ноябре 2023 года покончил с собой в камере), первого замруководителя московского главка СК Дениса Никандрова (освободили по УДО после 5,5 года отбытия наказания), главу московского главка СК генерал-майора Александра Дрыманова (получил 12 лет лишения свободы, до сих пор находится в заключении).

«Погорел» на той взятке и сам Шакро Молодой. В 2018 году ему дали 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Весной 2024-го вышел на свободу из-за плохого состояния здоровья. А Жанна Ким и Фатима Мисикова, ссора которых привела к чреде всех этих событий, уехали из России и живут в Европе.