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Шойгу подарил талибам кинжал в обмен на ковры

Шойгу подарил талибам кинжал, получив взамен ковры

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Во время своего визита в Кабул российская делегация, возглавляемая секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, обменялась подарками с афганским руководством. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Шойгу преподнес афганской стороне кинжал, в ответ представители Афганистана подарили ковры.

Данный обмен подарками стал финалом встречи Шойгу с Абдул-Кабиром Мохаммадом, который занимает пост вице-премьера в правительстве талибов (организация запрещена в России).

Кроме Шойгу в российскую делегацию входят вице-премьер Алексей Оверчук, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов и посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

На днях посол Афганистана в Берлине Яма Яри и генеральный консул в Бонне Саид Луфтулла Садат были отозваны «Талибаном» (организация запрещена в России). Между контролирующим власть в стране движением и дипломатами были разногласия.

Талибы ранее объявили, что больше не будут принимать визы и паспорта, выданные в представительствах в Берлине и Бонне. Генконсул в Мюнхене продолжает находиться в должности.

Ранее талибы выразили надежду на то, что при Трампе США исключат их из списка террористов.

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