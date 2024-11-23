Талибы отозвали посла и генерального консула из Германии

Посол Афганистана в Берлине Яма Яри и генеральный консул в Бонне Саид Луфтулла Садат были отозваны «Талибаном» (организация запрещена в России). Между контролирующим власть в стране движением и дипломатами были разногласия, сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Талибы ранее объявили, что больше не будут принимать визы и паспорта, выданные в представительствах в Берлине и Бонне. Генконсул в Мюнхене продолжает находиться в должности.

В заявлении «Талибана» говорилось о «произвольных» решениях в документах, которые были приняты «без согласования». МИД ФРГ проинформировали об увольнении глав двух дипломатических представительств Афганистана.

Управление двумя представительствами взял на себя так называемый поверенный в делах. «Поскольку мы не считаем де-факто режим талибов законным правительством Афганистана, мы не будем аккредитовать назначенных ими дипломатов в Германии», — заявили в немецком МИД.

До этого талибы заявили, что рассчитывают на исключение из списка террористических организаций после избрания Дональда Трампа президентом США.

Ранее в Афганистане закрыли радиостанцию, в эфире которой прозвучала музыка.