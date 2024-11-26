Голодный пес напал на пенсионерку там же, где год назад ее искусала стая бродячих собак

Пенсионерка из Амурской области пострадала от нападения бродячей собаки, сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел на днях в центре города Свободный, когда 73-летняя местная жительница шла из магазина по улице Ленина. Голодный пес напал на пожилую женщину сзади и вцепился в ее левую ногу. Пострадавшая попыталась отбиться от животного с помощью сумки и стала звать на помощь.

По данным Telegram-канала, год назад и практически на том же месте на пенсионерку набросилась целая стая из 11 собак. Местные говорят, что их регулярно подкармливают, но забирать в приют не хотят.

В мэрии на обращения возмущенных горожан не отвечают. Тем не менее по факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

Ранее собака испугалась петарды и откусила нос своей хозяйке.