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Голодный пес напал на пенсионерку там же, где год назад ее искусала стая бродячих собак

Пенсионерка из Амурской области пострадала от нападения уличной собаки

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Depositphotos

Пенсионерка из Амурской области пострадала от нападения бродячей собаки, сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел на днях в центре города Свободный, когда 73-летняя местная жительница шла из магазина по улице Ленина. Голодный пес напал на пожилую женщину сзади и вцепился в ее левую ногу. Пострадавшая попыталась отбиться от животного с помощью сумки и стала звать на помощь.

По данным Telegram-канала, год назад и практически на том же месте на пенсионерку набросилась целая стая из 11 собак. Местные говорят, что их регулярно подкармливают, но забирать в приют не хотят.

В мэрии на обращения возмущенных горожан не отвечают. Тем не менее по факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

Ранее собака испугалась петарды и откусила нос своей хозяйке.

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