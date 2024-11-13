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Собака испугалась петарды и откусила нос своей хозяйке

В Швеции собака откусила нос своей хозяйке, испугавшись звука петарды

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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Швеции лишилась носа из-за своей собаки, которая испугалась петарды, пишет Bild.

Шарлотта Оскарссон, 35-летняя дрессировщица из северной провинции Елливаре, жила счастливой жизнью вместе с мужем, овчаркой Террой и карельской медвежьей собакой по кличке Принц. Все изменилось в минувшую новогоднюю ночь, когда испугавший звука петарды Принц неожиданно напал на свою хозяйку, когда та наклонилась к нему, чтобы успокоить. Собака укусила хозяйку прямо в лицо, серьезно повредив нос.

Женщину срочно доставили в больницу на вертолете. Врачи попытались спасти нос пациентки, но через несколько дней стало ясно, что ткани отмирают, и полностью удалили его. Несмотря на случившееся, Шарлотта не винит своего питомца. Она понимает, что Принц не хотел причинить ей боль и повел себя таким образом из-за страха и стресса.

Шведские врачи пока не знают, как помочь женщине с восстановлением органа, но она не сдается и делится историей выздоровления в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), находя поддержку у своих подписчиков.

Ранее собака привела домой полицейского и спасла жизнь своему 84-летнему хозяину.

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