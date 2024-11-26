Большинство россиян оказались недостаточно готовы к ЧС в общественных местах

Только каждый шестой россиянин точно знает, где в их любимых ТРЦ находятся пути эвакуации, 35% могут указать примерное направление, а остальные не знают, где находятся пожарные выходы. Это выяснилось в ходе опроса РОКВУЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Несмотря на то, что точное расположение путей эвакуации в посещаемых торговых центрах знает 16% опрошенных россиян, о правилах поведения в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации в общественном месте осведомлены почти две трети опрошенных. Так, 31% помнят эти правила еще со школьных уроков ОБЖ, 25% смотрели рекомендации МЧС, а 10% изучали советы о поведении при ЧС на сайтах интернет-изданий. В то же время 16% опрошенных верят, что никогда не окажутся в такой ситуации.

Между тем, по данным МЧС, только за первое полугодие 2024 года на подобных объектах зарегистрировано 174 пожара (на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В целом в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли за первые шесть месяцев 2024 года случился 1 041 пожар (на 5% больше, чем год назад).

Чтобы изменить ситуацию и повысить уровень знаний населения в сфере ОБЖ, необходимо выпускать короткие понятные инструкции, так считают 43% респондентов. 31% уверены, что важно привлекать внимание к теме через медиа, 23% хотели бы иметь под рукой интерактивные карты эвакуации. Кроме того, 20% полагают, что стоит запустить лекции-семинары на государственном уровне, а 14% выступили за ежегодное ОБЖ-тестирование.

Самыми главными правилами, связанными с посещением торгово-развлекательных центров и других общественных мест, 45% россиян считают правила общей безопасности. 30% полагают, что прежде всего нужно знать правила поведения при чрезвычайных ситуациях, 19% уделяют внимание правилам поведения посетителей. Для 6% в приоритете оказались правила пользования подземной парковкой.

Рассуждая о том, что нужно внедрить в самих ТРЦ для повышения осведомленности о правилах поведения при пожарах и других ЧС, 42% россиян предложили более ярко выделять аварийные выходы и добавить напольную разметку. 32% считают, что необходимо запустить социальную рекламу о действиях при чрезвычайных ситуациях в общественных местах, 10% предлагают распространять листовки-инструкции. 8% отметили, что соответствующие памятки обязательно должны быть на сайтах организаций. Оставшиеся 8% уверены, что всего и так достаточно.

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