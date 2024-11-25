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Полицейские по ошибке обстреляли случайную машину, когда гнались за преступниками

В Польше полиция устроила погоню за преступниками и обстреляла случайную машину

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Shutterstock

Полицейские устроили погоню за преступниками на оживленной автостраде в Польше и по ошибке обстреляли случайный автомобиль. Об этом пишет Rzeczpospolita.

По данным газеты, инцидент произошел 12 ноября во время попытки задержания опасных преступников, у которых при себе было огнестрельное оружие и большое количество наркотиков. Полицейские из Кракова получили информацию о том, что подозреваемые направляются в сторону Жешува по трассе A4.

Они погнались за указанной машиной, но «из-за динамики операции, ночного времени суток, а также неблагоприятных погодных условий» потеряли ее в потоке и открыли огонь по другому автомобилю, в котором ехали двое мужчин.

Полицейские насильно вытащили водителя и пассажира на улицу, но после выяснения обстоятельств вызвали на место происшествия скорую. В результате мужчины не получили серьезных травм, а в машине оказались разбиты стекла. Пострадавшим предложили психологическую помощь, но они не пожелали ею воспользоваться.

Автомобиль, который был настоящей целью стражей порядка, позже отследили в районе Жешува. Когда его стали окружать, водитель начал таранить полицейскую машину, а затем попытался сбить полицейского. Полицейские вновь применили оружие, на этот раз сделав предупредительные выстрелы в воздух. Преступники попытались сбежать, но все же были задержаны.

Ранее полицейский учил девушку чистить оружие и случайно выстрелил ей в голову.

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