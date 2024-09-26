Полицейский учил девушку чистить оружие и случайно выстрелил ей в голову

В США помощник шерифа выстрелил в подругу, когда учил ее чистить оружие, сообщает Fox 13.

На прошлой неделе полицейский из Флориды позвонил в службу 911 и заявил, что выстрелил в голову своей девушке. Звонивший описал это как «случайный выстрел». Оказалось, что перед инцидентом пара поужинала в ресторане, после чего каждый выпил по три коктейля «Маргарита». По возвращении домой мужчина увидел, что пришла посылка с принадлежностями для чистки оружия, заказанными по интернету.

Девушка полицейского поинтересовалась, как чистить огнестрельное оружие, и он начал учить и показывать ей, как разбирать и чистить винтовку и 9-мм пистолет. Помощник шерифа отметил, что они направляли оружие друг на друга, и когда девушка сделала холостой выстрел в его сторону, он тоже выстрелил в нее из винтовки, забыв, что она заряжена. Шансов выжить у его подруги не было.

Полицейский признал, что действовал «неаккуратно», и был немедленно уволен после восьми лет службы. Ведется расследование.

Ранее в Ингушетии 10-летний мальчик ранил другого ребенка в висок, выстрелив из ружья.