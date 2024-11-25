Дороги в Подмосковье начали готовить к зиме

Дорожные службы Подмосковья провели противогололедную обработку и очистку от снега 27 тыс. км дорог в минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, всего было задействовано более 250 комбинированных дорожных машин.

В министерстве отметили, что зимой дорожные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации и принимают необходимые меры по своевременной противогололедной обработке и уборке дорожной сети от снега.