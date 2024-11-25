Почти 900 пловцов приняли участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге

Пловцы из Московской области заработали 4 медали на чемпионате России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсмен Роман Акимов заработал золото на дистанции 200 метров вольным стилем и серебро на 400 метров вольным стилем.

Также Дарья Рогожинова заработала 2 бронзовые медали на дистанции 200 метров баттерфляем и на 400 метров в комплексном плавании.

Чемпионат России по плаванию проходит с 21 по 26 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге. Участие в нем принимают около 900 спортсменов из более чем 70 регионов России. Среди пловцов разыгрываются 48 комплектов медалей.