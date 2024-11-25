Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти 900 пловцов приняли участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге

Подмосковные спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате России по плаванию

close
Министерство физической культуры и спорта Московской области

Пловцы из Московской области заработали 4 медали на чемпионате России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсмен Роман Акимов заработал золото на дистанции 200 метров вольным стилем и серебро на 400 метров вольным стилем.

Также Дарья Рогожинова заработала 2 бронзовые медали на дистанции 200 метров баттерфляем и на 400 метров в комплексном плавании.

Чемпионат России по плаванию проходит с 21 по 26 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге. Участие в нем принимают около 900 спортсменов из более чем 70 регионов России. Среди пловцов разыгрываются 48 комплектов медалей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами