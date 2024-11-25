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Дагестанца Магомеда Исбакиева посмертно удостоили звания Героя России

Меликов назвал подвиг Исбакиева историей о мужестве, чести и любви к Родине

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Магомеду Исбакиеву, погибшему во время специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Он отметил, что группа офицера обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, уничтожив за сутки до 20 единиц бронетехники и более 200 противников. Исбакиев получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой его жизни.

Меликов отметил, что Исбакиев стал тринадцатым дагестанцем, удостоенным звания Героя России с начала СВО.

«Про этого бесстрашного и самоотверженного парня президенту рассказал гвардии майор Денис Диденко. Получив возможность напрямую обратиться к главе государства, он вместо того, чтобы попросить что-то для себя или близких, попросил присвоить звание Героя России боевому товарищу, который отдал жизнь за Родину», — написал глава Дагестана.

При этом он отметил, что президент очень трепетно относится к таким подвигам и всегда отмечает мужество и патриотизм уроженцев Дагестана.

«Судьба Магомеда – это история о мужестве и чести, силе духа и любви к Родине. Когда офицер жертвует собой ради спасения подчинённых – это действительно героический поступок. Я встречался с мамой Магомеда Мариной Абсалудиновной, поблагодарил ее за воспитание такого достойного сына, которым мы все гордимся», — добавил Меликов.

Магомед Исбакиев похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Глава Дагестана выразил соболезнования семье погибшего офицера и отметил, что республика продолжит оказывать семье поддержку. Также он поблагодарил Диденко за проявленный пример дружбы и благородства.

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