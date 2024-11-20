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В Петербурге иностранец заманил к себе женщину и попытался изнасиловать

В Петербурге иностранца осудили за попытку изнасилования женщины

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Суд вынес приговор гражданину Азербайджана, который пытался изнасиловать петербурженку. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина заманил пострадавшую к себе в квартиру под надуманным предлогом. В квартире он стал приставать к гостье и угрожать ей, после чего попытался изнасиловать.

Иностранца оперативно задержали и арестовали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам фигурант вину не признал. Суд приговорил гражданина Азербайджана к семи годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Известно, что ранее он уже привлекал внимание правоохранителей. Осужденный уже отбывал срок за подобные преступления.

До этого в Саратовской области суд вынес приговор 32-летнему мужчине. Он проник в дом к пенсионерке через форточку, после чего нанес ей несколько травм, и, угрожая ножом, изнасиловал. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Ранее в Курской области 13-летняя девочка родила от отца-насильника.

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