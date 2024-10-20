Дочь Успенской рассказала об изнасиловании в клинике

Дочь Любови Успенской, певица Татьяна Плаксина, призналась, что ее изнасиловали в больнице. Об этом сообщает в шоу «Ты не поверишь!».

Успенская рассказала, что это произошло три года назад в специализированной клинике, где ее лечили от наркозависимости. По словам артистки, в один день медбрат пришел к ней, «чем-то заколол» и изнасиловал.

«Было последствие — очередная травма психическая и физическая, потому что это же больно. Я была не девственница, но у меня был длительный период без полового контакта, секс всегда был чем-то для меня болезненным. То есть я его фактически не чувствовала», — поделилась певица.

Юрист Михаил Салкин отметил, что Плаксина все еще может подать заявление в полицию, так как срок давности преступления не истек. Однако есть нюансы, так как за эти три года никаких следов не осталось.

«Я понимаю, она может указать на конкретное лицо, которое она считает, что он совершил с ней это действие. А тот скажет: «Я просто ее лечил, а она просила у меня дозу и говорила: «Если ты мне не дашь, я скажу, что ты меня изнасиловал». Здесь опять же слово против слова», — заявил юрист.

Ранее названа многомиллионная сумма, которую Успенская потратила на пластику.