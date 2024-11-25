Полицейские заподозрили 17-летнюю девушку в сбыте наркотиков и отпустили в обмен на секс

В Москве полицейский вступил в интимную связь с подозреваемой и отпустил ее. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УМВД России.

Служебную проверку в отношении двоих сотрудников патрульно-постовой службы из столичного района Коптево начали после того, как вечером 23 ноября они остановили в районе Тимирязевского лесопарка 17-летнюю девушку.

Стражи порядка заподозрили несовершеннолетнюю в сбыте наркотических средств и пригрозили ей уголовной ответственностью. Один их них предложил подозреваемой выбор — либо она вступает с ним в половую связь, либо ее везут в территориальный отдел полиции. Задержанная выбрала первый вариант.

«Второй сотрудник не пресек данные противоправные действия. После этого сотрудники отпустили девушку. Потерпевшая обратилась в полицию», — говорится в сообщении ведомства.

Оперативники отдела собственной безопасности УВД по САО выяснили подробности инцидента. В результате работы лишились не только сотрудники ППС, но и начальник ОМВД России по району Коптево, а также его заместитель и командир роты. Собранные в ходе проверки материалы передали в СК.

Ранее американского полицейского уволили за секс в патрульной машине на дежурстве.