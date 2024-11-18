Американского полицейского уволили за секс в патрульной машине на дежурстве

В США уволили замначальника городской полиции Серклвилля (штат Огайо, США) Джона Фаррелли за секс с 40-летней женщиной в полицейском автомобиле во время дежурства. Об этом сообщает abc6onyourside.com.

Полученное 34-страничное расследование показывает, что исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Серклвилля Джон Фаррелли признался в сексе с 40-летней женщиной в своей полицейской машине без опознавательных знаков», — отмечается в публикации.

В ходе служебного расследования поведения полицейского были опрошены 17 свидетелей. Фаррелли, которому 47 лет, проработал в полиции 19 лет. Он признался в романе с женщиной и сообщил, что встречался с ней в своей личной машине, в ее машине, а также в своей служебной машине без опознавательных знаков.

Также по результатам расследования был уволен его коллега, 24-летний Джейкоб Фергюсон, который встречался на дежурстве с 26-летней женщиной. Ей же оказывал знаки внимания и Фарелли. Происходило ли это в автомобиле, не уточняется.

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