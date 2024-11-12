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Олень ворвался в комнату 103-летней женщины в доме престарелых и ранил ее

В США олень через окно запрыгнул в комнату дома престарелых и ранил женщину

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Depositphotos

В штате Мичиган крупный лесной олень ранил пенсионерку в доме престарелых. Об этом сообщает MyTwinTiers.com.

Инцидент произошел 11 сентября, олень через окно запрыгнул в комнату, где находилась 103-летняя женщина. Животное стало метаться по комнате, шум услышали сотрудники дома престарелых. Они разбили стеклянную дверь, животное вырвалось из ловушки и убежало в лес.

Пенсионерку нашли в комнате, она получила легкие травмы, жизни и здоровью американки ничего не угрожает. Специальные службы пытались отловить оленя, чтобы убедиться, что он не нанес себе серьезных травм во время набега на дом престарелых, но он слишком далеко убежал в лес.

До этого сообщалось, что в США молодой человек открыл стрельбу по людям, думая, что стреляет в оленя. Юноша незаконно охотился ночью, принял звуки шевеления листьев за приближение оленей, а затем выпустил три или четыре пули из ружья 20-го калибра и ранил мужчину и женщину, которые прогуливались в лесу.

Ранее разъяренный олень напал на водителя и повредил его автомобиль.

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