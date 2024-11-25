Россиянам напомнили об опасности дипфейков

В России зарегистрировали около 30 миллионов копий фейков за два года, часть из этой фейковой информации является социально опасной. Об этом написал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«После начала специальной военной операции на Украине число фейков значительно выросло», — отметил парламентарий.

Хинштейн добавил, что в прошлом году было зарегистрировано 12 миллионов копий фейковой информации, в этом году прогноз будет около восьми миллионов.

Депутат указал, что также огромную опасность представляют дипфейки, технология которых совершенствуется с каждым годом. Это явление, которое в России предстоит законодательно закрепить. Хинштейн пояснил, что все больше и больше случаев, когда людям звонят их якобы «родственники», «начальники», созданные с применением этой технологии наложения лица на мошенника. Защита от этого только критическое мышление, как и против других видов фейков, отметил депутат.

Парламентарий, говоря об информационных фейках, предупредил, что их количество будет только расти, поскольку в настоящее время Россия живет в состоянии информационной войны, в которой фейки являются полноценным оружием массового поражения.

20 ноября в ходе форума «Диалог о фейках 2.0», где обсуждалось влияние недостоверной информации на межнациональные отношения, Хинштейн заявил, что в информационной войне, которая ведется с Россией по всем фронтам, фейки являются мощным оружием для борьбы с РФ.

Ранее Лукашенко сообщил об информационном противостоянии со стороны Украины.