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Участники форума «Диалог о фейках 2.0» отметили рост числа манипуляций в интернете

На форуме «Диалог о фейках 2.0» призвали укреплять межнациональный мир

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АНО «Диалог Регионы»

В условиях информационной войны важно укреплять межнациональный мир, культуру, согласие и духовно-нравственные ценности. К такому выводу пришли участники форума «Диалог о фейках 2.0», где обсуждалось влияние фейков на межнациональные отношения.

Участники мероприятии отметили усиление манипуляций в интернете за последние два года. По из мнению, ощутимее всего это сказалось на тематике межнациональных отношений.

«Мы существуем в беспрецедентных условиях информационного давления, информационной войны, которая ведется с нашей страной по всем фронтам. Для наших неприятелей фейки — это важное направление борьбы с Россией. Они создают ложные смыслы, формулируют у людей чувство неуверенности, панику», — отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, в борьбе с ложной информацией определяющими во многом являются степень и скорость реакции. Он считает, что органы власти должны реагировать незамедлительно.

Как рассказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов, с начала работы ситуационного центра агентства было выявлено 2518 инфоповодов, способных оказать негативное влияние на состояние межнациональных отношений. Он уточнил, что в этом году в Генпрокуратуру направлены материалы о 201 источнике в интернете для ограничения доступа.

«Мы активно сотрудничаем с центрами управления регионами АНО «Диалог Регионы». Результатом этой большой работы стала не только локализация ряда острых ситуаций, но и снижение в текущем году, по сравнению с предыдущими, общего количества инцидентов», — сказал Баринов.

В свою очередь, главный редактор Baku TV, блогер, писатель, журналист Нателла Османлы уточнила, что в основе идеологии межнациональной розни, как правило, лежит фейк.

«Зачастую ложная информация идет от западных идеологов. Они не заинтересованы в стабильности в нашем регионе и используют все более изощренные методы раскачки общества», — сказала она.

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