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Нижнетагильские подростки жестоко избили мужчину из-за собачьих экскрементов

В Нижнем Тагиле подростки избили мужчину из-за собачьих экскрементов

В Нижнем Тагиле компания подростков жестоко избила мужчину из-за экскрементов его собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 24 ноября возле дома №14 на Солнечной улице. Трое подростков напали на мужчину и стали избивать его руками и ногами, пока тот не отключился. Когда пострадавший потерял сознание, несовершеннолетние попытались привести его в чувство и потащили в помещение.

Мужчина остался жив и в последствии отказался от госпитализации. Информации о травмах, которые он получил, не поступало.

По словам местных жителей, причиной избиения могла стать просьба одной из соседок к подросткам «поговорить по-мужски» с хозяином собак, которые оставляли свои экскременты в окрестностях.

Ранее российские девочки-подростки заманили шестиклассницу в школьный туалет и жестоко избили.

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