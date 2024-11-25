Житель Белгородской области погиб в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в городе дрон сбросил взрывное устройство. В результате атаки был ранен местный житель, спасти его не удалось.

«Еще один мужчина получил осколочное ранение плеча. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал чиновник.

Он заявил, что в результате обстрела, по предварительной информации, повреждения получили три многоквартирных дома, социальный объект и кровля гаража. Грузовой и легковой автомобили посечены осколками.

Также губернатор сообщил, что в селе Муром в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены остекление и фасад социального объекта.

25 ноября Гладков предложил закрыть въезд для гражданских автомобилей в обстреливаемые районы Шебекино. По его словам, власти будут искать решение, чтобы закрывать движение на опасных участках.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во время Второй мировой войны.