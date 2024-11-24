Россиянин избил восьмилетнюю дочь до госпитализации

Жителя Багратионовского района Калининграда обвиняют в истязании восьмилетней дочери, ребенка пришлось госпитализировать. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 39-летний мужчина в течение месяца систематически избивал несовершеннолетнюю дочь. Отец бил ребенка руками и кожаным ремнем. О происходящем в семье узнали сотрудники ПДН, девочку госпитализировали со следами побоев, ей оказывается необходимая медицинская помощь, после лечения школьницу переведут в социальное учреждение.

Ее мучитель задержан, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об истязании, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

До этого сообщалось, что житель Тувы получил почти четыре года колонии за издевательства над несовершеннолетними сыном и пасынком. Мужчина наказывал детей по малозначительным и необоснованным поводам, причиняя физические и психические страдания. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в истязании, ему назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Кубани многодетных родителей подозревают в издевательствах над ребенком-инвалидом.