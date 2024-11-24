Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил восьмилетнюю дочь до госпитализации

В Калининграде отец месяц избивал восьмилетнюю дочь

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жителя Багратионовского района Калининграда обвиняют в истязании восьмилетней дочери, ребенка пришлось госпитализировать. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 39-летний мужчина в течение месяца систематически избивал несовершеннолетнюю дочь. Отец бил ребенка руками и кожаным ремнем. О происходящем в семье узнали сотрудники ПДН, девочку госпитализировали со следами побоев, ей оказывается необходимая медицинская помощь, после лечения школьницу переведут в социальное учреждение.

Ее мучитель задержан, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об истязании, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

До этого сообщалось, что житель Тувы получил почти четыре года колонии за издевательства над несовершеннолетними сыном и пасынком. Мужчина наказывал детей по малозначительным и необоснованным поводам, причиняя физические и психические страдания. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в истязании, ему назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Кубани многодетных родителей подозревают в издевательствах над ребенком-инвалидом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами