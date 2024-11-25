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Россиянам рассказали, как часто нужно очищать чайник от накипи

Редакция ОСН выяснила, что чайник нужно очищать от накипи раз в три месяца

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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Жесткость воды в регионах России различается, однако если рассматривать усредненные показатели, чайник следует очищать от накипи после каждых 300 кипячений, либо, спустя 3 — 4 месяца. Об этом Общественная Служба Новостей узнала у экспертов.

В идеале, специалисты советуют удалять накипь каждый месяц, или действовать по обстоятельствам, по мере обнаружения налета. При этом от него лучше избавляться сразу, поскольку застаревший слой удалить гораздо труднее.

Помимо химических средств, по словам экспертов, с налетом могут справиться уксус, газированные напитки (поскольку они содержат кислоту), сода, лимонная кислота и даже рассол от огурцов.

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал, что жесткость воды определяется концентрацией растворенных в воде минералов, главным образом — кальция и магния, а также железа и марганца. Если их много, вода портит бытовые приборы и вредит здоровью.

Для самостоятельной проверки жесткости он посоветовал использовать тест-полоски, которые после погружения в воду сравниваются по цвету с прилагаемой шкалой.

Ранее врач предупредила, что накипь в чайнике грозит проблемами с почками и сосудами.

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